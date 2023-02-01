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Published Сегодня, 11:58

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Экс-чиновники Асташов и Триппель отсудили у Минимущества деньги за ремонт

1 февраля 2023, 11:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд признал, что ведомство «незаконно обогащалось» за счет медицинского центра.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ООО «Медицинский центр на Косарева» против регионального министерства имущественных отношений. Медцентр еще в июне 2021 года потребовал взыскать с министерства «неосновательное обогащение за пользование чужими денежными средствами» в течение двух лет. В иске была заявлена общая сумма в 35,5 млн рублей.

Это дело вызывает интерес в связи с именами совладельцев компании-истца. Их трое: Александр Триппель (бывший директор «Омскшины» и «Омскэнерго», депутат Заксобрания двух созывов, областной министр экономики и зампред правительства в 2012–2013 годах), Евгений Асташов (директор депимущества и заместитель мэра Двораковского в 2016–2017 годах) и Владимир Шаповалов (сын Юрия Шаповалова, бывшего главврача МСЧ-9 и бывшего депутата ЗакСа).

Иск связан с двухэтажным памятником архитектуры на улице Косарева. В 2019 году истцы купили здание, оформив сделку на другой свой актив, ООО «МФ „Дента-Плюс“. Позже минимущества добилось отмены этой сделки из-за нарушений. Однако Триппель, Асташов и Шаповалов успели провести в здании дорогостоящий ремонт и решили взыскать с чиновников его стоимость. По их мнению, использование министерством дома, отремонтированного за чужой счет, — это и есть „неосновательное обогащение“.

Дело слушалось в течение полутора лет. Наконец, суд постановил удовлетворить требования истца частично: министерству придется заплатить не менее 33 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

 

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#Николай Эйхвальд#Минимущества#Суд#Новости#Евгений Асташов#Александр Триппель#Владимир Шаповалов
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