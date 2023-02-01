Экс-чиновники Асташов и Триппель отсудили у Минимущества деньги за ремонт

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ООО «Медицинский центр на Косарева» против регионального министерства имущественных отношений. Медцентр еще в июне 2021 года потребовал взыскать с министерства «неосновательное обогащение за пользование чужими денежными средствами» в течение двух лет. В иске была заявлена общая сумма в 35,5 млн рублей.
Это дело вызывает интерес в связи с именами совладельцев компании-истца. Их трое: Александр Триппель (бывший директор «Омскшины» и «Омскэнерго», депутат Заксобрания двух созывов, областной министр экономики и зампред правительства в 2012–2013 годах), Евгений Асташов (директор депимущества и заместитель мэра Двораковского в 2016–2017 годах) и Владимир Шаповалов (сын Юрия Шаповалова, бывшего главврача МСЧ-9 и бывшего депутата ЗакСа).
Иск связан с двухэтажным памятником архитектуры на улице Косарева. В 2019 году истцы купили здание, оформив сделку на другой свой актив, ООО «МФ „Дента-Плюс“. Позже минимущества добилось отмены этой сделки из-за нарушений. Однако Триппель, Асташов и Шаповалов успели провести в здании дорогостоящий ремонт и решили взыскать с чиновников его стоимость. По их мнению, использование министерством дома, отремонтированного за чужой счет, — это и есть „неосновательное обогащение“.
Дело слушалось в течение полутора лет. Наконец, суд постановил удовлетворить требования истца частично: министерству придется заплатить не менее 33 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца.