Экс-чиновники Асташов и Триппель отсудили у Минимущества деньги за ремонт

Иск связан с двухэтажным памятником архитектуры на улице Косарева. В 2019 году истцы купили здание, оформив сделку на другой свой актив, ООО «МФ „Дента-Плюс“. Позже минимущества добилось отмены этой сделки из-за нарушений. Однако Триппель, Асташов и Шаповалов успели провести в здании дорогостоящий ремонт и решили взыскать с чиновников его стоимость. По их мнению, использование министерством дома, отремонтированного за чужой счет, — это и есть „неосновательное обогащение“.