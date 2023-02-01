До 6 лет колонии. В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что в Омске 1 февраля завершили расследование уголовного дела о незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
Оперативники выяснили, что 31-летний житель Омской области в 2020 году предоставил свои личные документы в налоговый орган для регистрации подставной фирмы, в которой сам же стал фиктивным директором. Фигурант дела открыл в нескольких банках расчетные счета и подключил к ним возможность дистанционного обслуживания. Позже логины и пароли от счетов, персональные данные и электронную подпись он сбыл третьему лицу.
За совершение преступлений мужчина может отправиться в колонию на срок до шести лет.