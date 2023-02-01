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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

До 6 лет колонии. В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре

1 февраля 2023, 07:22
Фото: Город55
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Омича обвиняют в создании подставной фирмы и неправомерном обороте средств

Мужчина открывал расчетные счета в банках и продавал персональные данные для «обнала»

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что в Омске 1 февраля завершили расследование уголовного дела о незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.

Оперативники выяснили, что 31-летний житель Омской области в 2020 году предоставил свои личные документы в налоговый орган для регистрации подставной фирмы, в которой сам же стал фиктивным директором. Фигурант дела открыл в нескольких банках расчетные счета и подключил к ним возможность дистанционного обслуживания. Позже логины и пароли от счетов, персональные данные и электронную подпись он сбыл третьему лицу.


За совершение преступлений мужчина может отправиться в колонию на срок до шести лет.

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#Евгений Игишев#Полиция#Транспортная полиция#Передача дела в суд#Омск#Омская область
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