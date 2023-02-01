До 6 лет колонии. В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре

Оперативники выяснили, что 31-летний житель Омской области в 2020 году предоставил свои личные документы в налоговый орган для регистрации подставной фирмы, в которой сам же стал фиктивным директором. Фигурант дела открыл в нескольких банках расчетные счета и подключил к ним возможность дистанционного обслуживания. Позже логины и пароли от счетов, персональные данные и электронную подпись он сбыл третьему лицу.