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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Деятели культуры раскритиковали фильм «Блокадный дневник»

Сегодня, 04:58
На канале «Культура» прошла трансляция фильма «Блокадный дневник». Показ кинокартины был приурочен ко дню освобождения Ленинграда от блокады фашистов. В соцсетях проект получил негативный отклик.

По мнению кинокритиков, в фильме были нарушены границы дозволенного, а картина представляет собой лишь «карикатуру» на трагические события отечественной истории. Зрители отмечают, что ленинградцев того периода изобразили не как героев, которые стойко преодолевают испытания, а как стадо зомби, «готовых съесть друг друга за корку хлеба», передает Общественная служба новостей.

Телезрители подчеркнули, что автор фильма злоупотребляет шокирующими образами, а также проявляет профессиональную небрежность. Они отметили, что для реализации такого проекта важно изучить исторические детали.

Напомним, что фильм сняли три года назад. Проект обошелся в 65 миллионов рублей. Тех, кто снимал эту кинокартину, уже тогда требовали привлечь к ответственности, однако никакие правовые меры по отношению к авторам приняты не были.

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