Деятели культуры раскритиковали фильм «Блокадный дневник»

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
По мнению кинокритиков, в фильме были нарушены границы дозволенного, а картина представляет собой лишь «карикатуру» на трагические события отечественной истории. Зрители отмечают, что ленинградцев того периода изобразили не как героев, которые стойко преодолевают испытания, а как стадо зомби, «готовых съесть друг друга за корку хлеба», передает Общественная служба новостей.
Телезрители подчеркнули, что автор фильма злоупотребляет шокирующими образами, а также проявляет профессиональную небрежность. Они отметили, что для реализации такого проекта важно изучить исторические детали.
Напомним, что фильм сняли три года назад. Проект обошелся в 65 миллионов рублей. Тех, кто снимал эту кинокартину, уже тогда требовали привлечь к ответственности, однако никакие правовые меры по отношению к авторам приняты не были.