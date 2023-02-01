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Аварийное жилье в Омске. В небытие рискует уйти мемориальная доска Арнольду Нейбуту

1 февраля 2023, 07:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске сняли на реставрацию мемориальную табличку с аварийного дома

Одна из значимых для истории города мемориальных табличек рискует пропасть навсегда.

Городу55 рассказали в администрации Центрального округа о судьбе мемориальной доски, посвященной Арнольду Нейбуту, которая висела на аварийном доме № 25 на ул. 20-й Линии.

Пока неизвестно, где памятная табличка обретет новый дом после сноса старого здания. Сама доска старого образца и нуждается в реконструкции. Просто так ее на другой дом перевесить нельзя, нужно найти согласных собственников нового дома, а также решить вопрос с Горсоветом. Пока мемориальная доска просто будет ждать своего часа. Вопрос обещали проработать, но точные сроки назвать невозможно.

Справка: латышский крестьянин Арнольд Нейбут с 1918 года возглавлял омских большевиков. 104 года назад его расстреляли «Белые» после неудавшихся мятежей против Колчака. Революционеру было 29 лет.

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#Дарья Зыкова#Общество#Город#История города#Память#Новости#Омск#Мемориальная доска#Снос зданий#Аварийное жилье
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