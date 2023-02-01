Аварийное жилье в Омске. В небытие рискует уйти мемориальная доска Арнольду Нейбуту

Пока неизвестно, где памятная табличка обретет новый дом после сноса старого здания. Сама доска старого образца и нуждается в реконструкции. Просто так ее на другой дом перевесить нельзя, нужно найти согласных собственников нового дома, а также решить вопрос с Горсоветом. Пока мемориальная доска просто будет ждать своего часа. Вопрос обещали проработать, но точные сроки назвать невозможно.