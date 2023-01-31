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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

«За бесплатно». Омичке через суд выплатили зарплату после увольнения

31 января 2023, 10:44
Фото: Город55

Омичке через суд выплатили зарплату в размере 171 тысяч рублей

Исполнительное производство окончено после того, как все деньги выплатили.

В Омске на ООО «Общепит» подали в суд. Бывший гендиректор организации была уволена без выплаты зарплаты. Омичка проработала без оформления трудового договора с июля 2020 года по апрель 2021 года, об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.

Иск от бывшей работницы организации удовлетворили в суде и обязали ООО «Общепит» выплатить заработную плату в размере 123 тысяч рублей. А также выплатить компенсацию за задержку выплаты и неиспользованный отпуск 43 тысячи рублей. Дополнительно суд назначил 5000 рублей за моральный вред работнице.

Отметим, что судебный пристав наложил арест на денежные средства организации-должника. Затем организация незамедлительно выплатила всю назначенную сумму омичке.

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#Ксения Карагодина#Суд#Зарплата#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Видео
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