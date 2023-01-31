«За бесплатно». Омичке через суд выплатили зарплату после увольнения

В Омске на ООО «Общепит» подали в суд. Бывший гендиректор организации была уволена без выплаты зарплаты. Омичка проработала без оформления трудового договора с июля 2020 года по апрель 2021 года, об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.