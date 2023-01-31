«За бесплатно». Омичке через суд выплатили зарплату после увольнения

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Омске на ООО «Общепит» подали в суд. Бывший гендиректор организации была уволена без выплаты зарплаты. Омичка проработала без оформления трудового договора с июля 2020 года по апрель 2021 года, об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Иск от бывшей работницы организации удовлетворили в суде и обязали ООО «Общепит» выплатить заработную плату в размере 123 тысяч рублей. А также выплатить компенсацию за задержку выплаты и неиспользованный отпуск 43 тысячи рублей. Дополнительно суд назначил 5000 рублей за моральный вред работнице.
Отметим, что судебный пристав наложил арест на денежные средства организации-должника. Затем организация незамедлительно выплатила всю назначенную сумму омичке.