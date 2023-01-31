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Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Врачей и учителей Воронежа ждет повышение зарплат

Сегодня, 18:51
С января 2023 года зарплаты врачей, учителей и социальных работников станут выше на 10,5%.

Как пишет Infox, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о решении повысить зарплату некоторым работникам бюджетной сферы. В частности, зарабатывать больше на 10,5% начнут медицинские работники, учителя, социальные работники, работники культурной сферы. Остальным бюджетникам Воронежской области зарплаты повысят в среднем на 5,5%. Изменений следует ждать уже в начале года, хотя ранее индексацию зарплат планировали на осень.

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