Врачей и учителей Воронежа ждет повышение зарплат

Как пишет Infox, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о решении повысить зарплату некоторым работникам бюджетной сферы. В частности, зарабатывать больше на 10,5% начнут медицинские работники, учителя, социальные работники, работники культурной сферы. Остальным бюджетникам Воронежской области зарплаты повысят в среднем на 5,5%. Изменений следует ждать уже в начале года, хотя ранее индексацию зарплат планировали на осень.