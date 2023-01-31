Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Приморском крае запланировано появление еще одного угольного терминала

Сегодня, 09:58
По информации руководства Приморского края, в нынешнем году в регионе запланировано появление еще одного угольного порта.

Как сообщает fedpress.ru, через новый порт «Суходол» будет переваливаться уголь общим объемом 20 миллионов тонн.

Всего в регионе появится шесть новых портов, через которые будет вестись погрузка угля общим объемом 100 миллионов тонн.

Помимо этого, регион обзаведется своим транспортно-логистическим центром на миллион контейнеров.

Когда объекты введут в строй, через них может отправляться до 280 миллионов тонн грузов и три миллиона контейнеров.



Подпишитесь
Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска
Сегодня, 12:18
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Сегодня, 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
Сегодня, 11:12
Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36