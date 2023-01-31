В Приморском крае запланировано появление еще одного угольного терминала

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как сообщает fedpress.ru, через новый порт «Суходол» будет переваливаться уголь общим объемом 20 миллионов тонн.
Всего в регионе появится шесть новых портов, через которые будет вестись погрузка угля общим объемом 100 миллионов тонн.
Помимо этого, регион обзаведется своим транспортно-логистическим центром на миллион контейнеров.
Когда объекты введут в строй, через них может отправляться до 280 миллионов тонн грузов и три миллиона контейнеров.