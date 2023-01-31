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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Омской области в доме нашли тела лежачего инвалида и его спутницы

31 января 2023, 06:04
Фото: 1MI
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В квартире погибшие пролежали несколько суток и уже начали разлагаться.

В Москаленском районе Омской области силовики начали проверку после смерти пожилой пары из села Звездино, которых нашли мертвыми в собственной квартире.

«В квартире были найдены тела 66-летнего пенсионера, который являлся инвалидом и был прикован к постели, и его 51-летней сожительницы, которая, предположительно, злоупотребляла алкоголем», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

На телах эксперты зафиксировали гнилостные изменения, что говорит о том, что смерть наступила несколько суток назад. При этом никаких следов насилия или криминала силовики не обнаружили.

Сейчас оба трупа находятся в морге для выяснения причин смерти. Как нам пояснили в региональном СК, по факту этого инцидента проводится проверка.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Жесть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Москаленский район
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