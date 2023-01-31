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В Омске простились с Александром Пушницей

31 января 2023, 02:46
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
В последний путь великого спортсмена пришли проводить 2400 человек.

В Омске простились с легендарным самбистом Александром Пушницей. Церемония прошла вчера, 30 января, в спорткомплексе «Красная звезда». В последний путь великого спортсмена пришли проводить 2400 человек.

«Сегодня в Омске простились с заслуженным мастером спорта СССР по самбо, 3-кратным чемпионом и серебряным призером чемпионатов мира, 3-кратным обладателем Кубков мира, 2-кратным чемпионом Европы, 9-кратным чемпионом СССР, 7-кратным чемпионом РСФСР, 3-кратным победителем Спартакиады народов СССР, Почетным гражданином города Омска Александром Михайловичем Пушницей,» — сообщили в региональном министерстве спорта.

 На торжественном прощании присутствовали представители правительства Омской области, городской администрации, законодательного собрания и Омского городского совета. Также проводить титулованного самбиста пришли представители спортивной общественности региона.

Напомним, что Александр Пушница скончался 27 января на 74-м году жизни. Похороны состоялись на Старо-Северном мемориальном кладбище.

Чтобы увековечить память о самом титулованном самбисте страны, боец ММА Александр Шлеменко предложил назвать одну из улиц Омска в честь Александра Пушницы.

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#Евгений Игишев#Похороны#Омск#Александр Пушница
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