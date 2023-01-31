В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Омском городском совете запланировано очередное заседание комитета по социальным вопросам. Сразу несколько пунктов повестки связано с установкой на разных зданиях Омска мемориальных досок с именами военных, погибших во время специальной военной операции и награжденных посмертно орденами Мужества. Во всех случаях автор инициативы — городская администрация, докладчики — главы административных округов.
В общей сложности речь пойдет о пяти военных:
* Никита Николаевич Алабин (1991 — 2022), командир парашютно-десантного и парашютно-штурмового взвода, погибший 21 мая (мемориальную доску предлагается установить на здании школы № 77 на Волочаевской, где он учился;
* Александр Андреевич Хохлов (1991 — 2022), выпускник Омского танкового института, командир танковой роты, погибший 12 марта (мемориальную доску предлагается установить на здании кадетской школы на 4-й Поселковой, где Хохлов учился);
* Станислав Альбертович Черкашин (1990 — 2022), выпускник Омского танкового института, командир танковой роты, погибший 3 апреля (мемориальную доску установят на здании той же школы);
* Александр Евгеньевич Глебов (1990 — 2022), выпускник Омского танкового института, заместитель командира по вооружению танковой роты, погибший 9 марта (мемориальную доску предлагается установить на здании школы № 160 в Береговом);
* Азамат Муратович Хаиржанов (1993 — 2022), выпускник Омского техникума высоких технологий машиностроения, служивший в автомобильной роте отдельной железнодорожной бригады и погибший 7 мая (мемориальную доску предлагается установить на здании жилого дома на улице Батумская, где Хаиржанов жил).
— Установка мемориальной доски увековечит память о Н. Н. Алабине, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке к первому из перечисленных предложений. В остальных пояснительных записках повторяется та же формулировка.
Затраты из городского бюджета не потребуются: в разных случаях затраты на изготовление, установку и содержание мемориальной досок обещают финансировать воинская часть, фонд помощи ветеранам уголовно-исполнительной системы, индивидуальный предприниматель, школа. За доски с именами Хохлова и Черкашина заплатит мать первого из них.
Комитету по социальным вопросам предстоит определиться со своими рекомендациями, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.