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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине

31 января 2023, 11:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Соответствующие предложения мэрии обсудят в Городском совете.

В Омском городском совете запланировано очередное заседание комитета по социальным вопросам. Сразу несколько пунктов повестки связано с установкой на разных зданиях Омска мемориальных досок с именами военных, погибших во время специальной военной операции и награжденных посмертно орденами Мужества. Во всех случаях автор инициативы — городская администрация, докладчики — главы административных округов.

В общей сложности речь пойдет о пяти военных:

* Никита Николаевич Алабин (1991 — 2022), командир парашютно-десантного и парашютно-штурмового взвода, погибший 21 мая (мемориальную доску предлагается установить на здании школы № 77 на Волочаевской, где он учился;

* Александр Андреевич Хохлов (1991 — 2022), выпускник Омского танкового института, командир танковой роты, погибший 12 марта (мемориальную доску предлагается установить на здании кадетской школы на 4-й Поселковой, где Хохлов учился);

* Станислав Альбертович Черкашин (1990 — 2022), выпускник Омского танкового института, командир танковой роты, погибший 3 апреля (мемориальную доску установят на здании той же школы);

* Александр Евгеньевич Глебов (1990 — 2022), выпускник Омского танкового института, заместитель командира по вооружению танковой роты, погибший 9 марта (мемориальную доску предлагается установить на здании школы № 160 в Береговом);

* Азамат Муратович Хаиржанов (1993 — 2022), выпускник Омского техникума высоких технологий машиностроения, служивший в автомобильной роте отдельной железнодорожной бригады и погибший 7 мая (мемориальную доску предлагается установить на здании жилого дома на улице Батумская, где Хаиржанов жил).

— Установка мемориальной доски увековечит память о Н. Н. Алабине, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке к первому из перечисленных предложений. В остальных пояснительных записках повторяется та же формулировка.

Затраты из городского бюджета не потребуются: в разных случаях затраты на изготовление, установку и содержание мемориальной досок обещают финансировать воинская часть, фонд помощи ветеранам уголовно-исполнительной системы, индивидуальный предприниматель, школа. За доски с именами Хохлова и Черкашина заплатит мать первого из них.

Комитету по социальным вопросам предстоит определиться со своими рекомендациями, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

 

#Николай Эйхвальд#Общество#Городской Совет#Сво#Новости
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