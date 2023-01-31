В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине

В Омском городском совете запланировано очередное заседание комитета по социальным вопросам. Сразу несколько пунктов повестки связано с установкой на разных зданиях Омска мемориальных досок с именами военных, погибших во время специальной военной операции и награжденных посмертно орденами Мужества. Во всех случаях автор инициативы — городская администрация, докладчики — главы административных округов.