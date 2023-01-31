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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

В Омск приехал полпред президента в Сибирском федеральном округе

31 января 2023, 10:24
Фото: Kremlin.ru
иллюстрация
Анатолий Серышев привез с собой как минимум одного своего заместителя.

Омичи, работающие в центре города, заметили сегодня днем кортеж из спецмашин, пронесшийся с Левобережья в сторону здания облправительства. Источник редакции рассказал, что в Омск прибыл полпред по СФО Анатолий Серышев. В прошлый раз он приезжал в наш город в октябре прошлого года, чтобы узнать, почему в регионе так медленно сдаются детские сады.

«Точно знаю, что один из заместителей Серышева прибыл в наш город вместе с ним», — уточнил наш источник.

Как стало нам известно, главная цель визита Серышева — проведение ряда совещаний, посвященных вопросам безопасности. В этих встречах будут участвовать не только представители регионального правительства, но и сотрудники ФСБ и пограничного управления.

Отметим, что из заместителей полпреда за вопросы безопасности отвечает Федор Флоренцевич Дедус, назначенный на свой пост вчера, 30 января. Возможно, именно он и прибыл в Омск со своим начальником.

Трое оставшихся заместителей отвечают за другие сферы. Например, еще один вероятный кандидат на приезд в Омск — Любовь Бурда (отвечает за вопросы внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений, международных отношений). Двое других заместителей меньше укладываются в логику совещаний по безопасности: Вадим Головко отвечает за социально-экономическое развитие регионов Сибирского федерального округа, а Олег Денисенко — за взаимодействие с федеральными органами власти.

#Николай Эйхвальд#Полпред в СФО#Общество#Новости#Анатолий серышев
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