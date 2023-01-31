В Омск приехал полпред президента в Сибирском федеральном округе

Омичи, работающие в центре города, заметили сегодня днем кортеж из спецмашин, пронесшийся с Левобережья в сторону здания облправительства. Источник редакции рассказал, что в Омск прибыл полпред по СФО Анатолий Серышев. В прошлый раз он приезжал в наш город в октябре прошлого года, чтобы узнать, почему в регионе так медленно сдаются детские сады.