В одном из районов Омской области отменили карантин по бешенству

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
На территории Омского муниципального района отменяют карантин по бешенству, который ввели еще 2 декабря 2022 года в целях предотвращения распространения вируса. Соответствующий указ, подписанный и. о. губернатора Валерием Бойко, опубликовали на портале правовой информации.
Запреты перестают действовать с сегодняшнего дня.
Тем не менее, в Омской области ситуация с бешенством остается напряженной. В 2023 году зарегистрировали пять очагов бешенства: по одному в Калачинском, Омском и Таврическом районах, еще два очага зафиксированы в Муромцевском районе.