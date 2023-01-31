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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В одном из районов Омской области отменили карантин по бешенству

31 января 2023, 12:07
Фото: 1MI
Ограничения в Омском районе действовали почти два месяца.

На территории Омского муниципального района отменяют карантин по бешенству, который ввели еще 2 декабря 2022 года в целях предотвращения распространения вируса. Соответствующий указ, подписанный и. о. губернатора Валерием Бойко, опубликовали на портале правовой информации.

Запреты перестают действовать с сегодняшнего дня.

Тем не менее, в Омской области ситуация с бешенством остается напряженной. В 2023 году зарегистрировали пять очагов бешенства: по одному в Калачинском, Омском и Таврическом районах, еще два очага зафиксированы в Муромцевском районе.

Снова карантин. В Омской области обнаружили новый очаг бешенства
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#Омск#Карантин#Бешенство#Животные#Указ#Ограничения#Общество#Новости#Омская область#Юлия Истомина
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