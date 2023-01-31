В новых регионах вводят переходный период на российский пенсионный возраст

Обратиться за назначением пенсий жители смогут в период с 1 марта по 29 февраля 2024 года. В пояснительной записке к документу уточняется, что при назначении выплат никаких ущемлений пенсионных прав быть не может. Стаж и размер среднемесячной заработной платы в периоды территориальной принадлежности Украине будут подтверждаться документами, предоставляемыми работодателями. В случаях, когда получить подтверждающие документы от работодателя не представляется возможным, граждане могут обратиться за помощью в специальные межведомственные комиссии.