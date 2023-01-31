В новых регионах вводят переходный период на российский пенсионный возраст

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Законопроект о пенсионном обеспечении в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях был рассмотрен на заседании правительства, который прошел 26 января, пишет INFOX.ru.
Возраст выхода на пенсию для жителей новых территорий, которые уже ее получают, согласно этому законопроекту, сохраняется прежним.
Однако с 1 марта текущего года вводится переходный период сроком на 10 ближайших лет.
Для назначения пенсии жители новых территорий должны иметь российское гражданство, а также постоянно проживать в обозначенных регионах по состоянию на 30 сентября 2022 года.
Обратиться за назначением пенсий жители смогут в период с 1 марта по 29 февраля 2024 года. В пояснительной записке к документу уточняется, что при назначении выплат никаких ущемлений пенсионных прав быть не может. Стаж и размер среднемесячной заработной платы в периоды территориальной принадлежности Украине будут подтверждаться документами, предоставляемыми работодателями. В случаях, когда получить подтверждающие документы от работодателя не представляется возможным, граждане могут обратиться за помощью в специальные межведомственные комиссии.