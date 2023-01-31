В деревне Ушья ХМАО из кранов бежит опасная вода

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Сургутинформ-ТВ, если долгое время употреблять такую воду, можно нажить болезни крови и печени. Из-за нее могут образовываться камни в почках и желчном пузыре. Она может осложнять беременность и роды.
Из-за повышенного содержания железа, может в негативную сторону измениться состав крови, и выше становится риск получить инфаркт. Плохо это сказывается и на репродуктивной функции.
По решению Кондинского районного суда, сельская администрация обязана привести за полгода воду в норму.