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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В деревне Ушья ХМАО из кранов бежит опасная вода

Сегодня, 08:36
В деревне Ушья сотрудники управления Роспотребнадзора ХМАО обнаружили опасную водопроводную воду. В ней превышена допустимая концентрация нескольких химических элементов и соединений.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Сургутинформ-ТВ, если долгое время употреблять такую воду, можно нажить болезни крови и печени. Из-за нее могут образовываться камни в почках и желчном пузыре. Она может осложнять беременность и роды.

Из-за повышенного содержания железа, может в негативную сторону измениться состав крови, и выше становится риск получить инфаркт. Плохо это сказывается и на репродуктивной функции.

По решению Кондинского районного суда, сельская администрация обязана привести за полгода воду в норму.



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