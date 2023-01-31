Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг

Энни Вершинг родилась в 1977 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Актриса получила известность благодаря ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «24 часа», также она снималась в шоу «Главный госпиталь». Даже после постановки диагноза она продолжала сниматься в кино. В частности, она сыграла роли в сериалах «Новичок», «Звездный путь: Пикар».