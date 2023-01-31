Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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Updated Сегодня, 13:59
Супруг актрисы Стивен Фулл отметил: «Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах». У Вершинг осталось трое детей, в их поддержку проводится сбор средств, сообщает 360tv.ru со ссылкой на журнал Hollywood Reporter.
Энни Вершинг родилась в 1977 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Актриса получила известность благодаря ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «24 часа», также она снималась в шоу «Главный госпиталь». Даже после постановки диагноза она продолжала сниматься в кино. В частности, она сыграла роли в сериалах «Новичок», «Звездный путь: Пикар».