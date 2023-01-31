Учесть все мнения. Омских водителей опросят перед перекрытием Ленинградского моста

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Омский департамент транспорта собирается провести опрос водителей перед ремонтом Ленинградского моста. На время работ на мосту перекроют две трети полос, а потому его пропускная способность серьезно уменьшится. Чтобы не допустить крупных заторов, департамент хочет создать альтернативные маршруты с учетом пожелания омичей.
«Ленинградский мост — ключевая для Омска транспортная артерия. Поручил департаменту транспорта проработать схему организации альтернативных маршрутов для автотранспорта таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест. — Также разработанные альтернативные маршруты будут в приоритетном порядке обслуживаться Управлением дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, дептранс заканчивает доработку схемы работы общественного транспорта».
Ремонт Ленинградского моста начнется 15 февраля и продлится до июня 2024 года. Движение во время ремонта будет организовано только по двум полосам.