Учесть все мнения. Омских водителей опросят перед перекрытием Ленинградского моста

Омский департамент транспорта собирается провести опрос водителей перед ремонтом Ленинградского моста. На время работ на мосту перекроют две трети полос, а потому его пропускная способность серьезно уменьшится. Чтобы не допустить крупных заторов, департамент хочет создать альтернативные маршруты с учетом пожелания омичей.