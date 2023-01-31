Ученица школы в Нижнем Тагиле принесла извинения избитой ею в туалете девушке

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию, опубликованную в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил», она искренне сожалеет о случившемся и просит девочку и ее родителей простить ее.
Школьный инцидент стал известен полиции, которая по факту избиения начала свою проверку. Виновница произошедшего провела двое суток в в центре, куда на время помещают несовершеннолетних правонарушителей.
После чего и было записано это видео. В нем она обещает больше не совершать ничего подобного.