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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Ученица школы в Нижнем Тагиле принесла извинения избитой ею в туалете девушке

Сегодня, 09:57
В интернете появилась видеозапись семиклассницы из Нижнего Тагила, которая в школьном туалете пнула девочку в лицо.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию, опубликованную в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил», она искренне сожалеет о случившемся и просит девочку и ее родителей простить ее.

Школьный инцидент стал известен полиции, которая по факту избиения начала свою проверку. Виновница произошедшего провела двое суток в в центре, куда на время помещают несовершеннолетних правонарушителей.

После чего и было записано это видео. В нем она обещает больше не совершать ничего подобного.



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