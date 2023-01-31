Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Инстайд Города55 подтвердился: Омск посетил полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев. В пресс-службе областного правительства рассказали цели визита федерального чиновника в Омск.
Вместе с губернатором Омской области Серышев посетил Одесский район, где прошло выездное совещание о проблемным вопросам обустройства пограничного пункта пропуска «Одесское» и других пунктов пропуска на омском участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан.
Сейчас на омском участке российско-казахстанской границы расположены четыре автомобильных пункта пропуска, подъезд к двум из них обеспечен по автомобильным дорогам федерального значения, еще к двум ведут дороги регионального значения. На совещании обсуждался плановый ремонт этих дорог. Также было отмечено, что пункт «Одесское» на протяжении длительного времени работает по временной схеме. Дополнительного внимания требует ряд вопросов обустройства, в том числе отмечается дефицит служебных и бытовых помещений.
В совещании приняли участие заместитель полпреда Федор Дедус, Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, руководитель УФСБ России по Омской области Алексей Савченков, начальник УМВД РФ по региону Вячеслав Крючков.
Позже в районном центре полпред Серышев смог оценить результаты модернизации местной котельной, которую полностью переукомплектовали омским оборудованием. Также полпред и губернатор также побывали в детской школе искусств рабочего поселка Одесское, отремонтированной в 2020-2021 по нацпроекту «Культура». За два года и всего 13 млн рублей отремонтированы не только фасад, кровля, внутренние интерьеры.