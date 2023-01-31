Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева

Сейчас на омском участке российско-казахстанской границы расположены четыре автомобильных пункта пропуска, подъезд к двум из них обеспечен по автомобильным дорогам федерального значения, еще к двум ведут дороги регионального значения. На совещании обсуждался плановый ремонт этих дорог. Также было отмечено, что пункт «Одесское» на протяжении длительного времени работает по временной схеме. Дополнительного внимания требует ряд вопросов обустройства, в том числе отмечается дефицит служебных и бытовых помещений.