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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

США предрекли финансовую катастрофу после отказа от нефтедоллара

31 января 2023, 14:02
Фото: pxhere.com
Отказ ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, от нефтедоллара, спровоцирует в США коллапс, считает экс-сотрудник Белого дома Крейг Робертс.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на его публикацию на официальном сайте.

Робертс прогнозирует «настоящую катастрофу» в США в случае, если решение полностью отказаться от нефтедоллара примет Саудовская Аравия. В частности, могут начаться проблемы с процентными ставками, стоимостью валюты и инфляцией, считает экс-сотрудник Белого дома.

По мнению Крейга Робертса, мировые позиции американской валюты ослабила внутренняя политика, которую проводит США, и которая направлена на конфискацию активов и введение ограничений. Также Робертс предупредил о том, что до ядерной войны миру «осталась всего одна наносекунда». Экс-сотрудник Белого дома отметил, что «все решит одна-единственная ложная тревога о приближении ракет». Он убежден, что необходимо задержать и судить всех, кто причастен к ситуации на Украине, и задает вопрос — будет ли НАТО «бежать на помощь» в случае, если Россия прорвет оборону ВСУ.

#Политика
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