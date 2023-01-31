США предрекли финансовую катастрофу после отказа от нефтедоллара

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на его публикацию на официальном сайте.
Робертс прогнозирует «настоящую катастрофу» в США в случае, если решение полностью отказаться от нефтедоллара примет Саудовская Аравия. В частности, могут начаться проблемы с процентными ставками, стоимостью валюты и инфляцией, считает экс-сотрудник Белого дома.
По мнению Крейга Робертса, мировые позиции американской валюты ослабила внутренняя политика, которую проводит США, и которая направлена на конфискацию активов и введение ограничений. Также Робертс предупредил о том, что до ядерной войны миру «осталась всего одна наносекунда». Экс-сотрудник Белого дома отметил, что «все решит одна-единственная ложная тревога о приближении ракет». Он убежден, что необходимо задержать и судить всех, кто причастен к ситуации на Украине, и задает вопрос — будет ли НАТО «бежать на помощь» в случае, если Россия прорвет оборону ВСУ.