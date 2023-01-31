Специалист: Развить память и внимание ребенку помогут телефон и планшет

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Она пояснила, что многие малыши легко справляются со смартфонами и планшетами, даже если пока не умеют читать и писать. И здесь, по ее словам, самое главное для родителей — не запрещать гаджеты и не отбирать их, а воспользоваться устройствами для обучения и воспитания ребенка, организации его досуга и общения с другими людьми. Об этом пишет Pravda.Ru.
Дроженко отметила, что телефон, к примеру, можно использовать в процессе изготовления поделок, готовки по рецептам, что сближает членов семьи, развивает у ребенка усердие и мелкую моторику, способствует проявлению интереса к разным сферам жизни.
Она рассказала, что дети также могут смотреть научно-познавательные фильмы на телефоне или планшете, а еще на устройстве можно установить приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета.
При этом психолог подчеркнула, что необходимо понимать, что гаджет не сможет заменить отдых, досуг и общение, и эту мысль нужно обязательно донести до ребенка.