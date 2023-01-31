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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Специалист: Развить память и внимание ребенку помогут телефон и планшет

31 января 2023, 14:53
Фото: piqsels.com
Психолог Дарья Дроженко объяснила, как родители могут сделать гаджеты полезными для детей.

Она пояснила, что многие малыши легко справляются со смартфонами и планшетами, даже если пока не умеют читать и писать. И здесь, по ее словам, самое главное для родителей — не запрещать гаджеты и не отбирать их, а воспользоваться устройствами для обучения и воспитания ребенка, организации его досуга и общения с другими людьми. Об этом пишет Pravda.Ru.

Дроженко отметила, что телефон, к примеру, можно использовать в процессе изготовления поделок, готовки по рецептам, что сближает членов семьи, развивает у ребенка усердие и мелкую моторику, способствует проявлению интереса к разным сферам жизни.

Она рассказала, что дети также могут смотреть научно-познавательные фильмы на телефоне или планшете, а еще на устройстве можно установить приложения для развития внимания, памяти, навыков чтения или счета.

При этом психолог подчеркнула, что необходимо понимать, что гаджет не сможет заменить отдых, досуг и общение, и эту мысль нужно обязательно донести до ребенка.

#Общество
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