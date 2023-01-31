Специалист: Развить память и внимание ребенку помогут телефон и планшет

Она пояснила, что многие малыши легко справляются со смартфонами и планшетами, даже если пока не умеют читать и писать. И здесь, по ее словам, самое главное для родителей — не запрещать гаджеты и не отбирать их, а воспользоваться устройствами для обучения и воспитания ребенка, организации его досуга и общения с другими людьми. Об этом пишет Pravda.Ru.