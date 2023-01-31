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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Скончался Заслуженный строитель Российской Федерации из Омска Эрнст Воронин

31 января 2023, 10:55
Фото: 1MI
иллюстрация
Строитель работал в нескольких крупнейших организациях региона.

Заслуженный строитель Российской Федерации Эрнст Воронин скончался 30 января 2023 года, в 85 лет. За свою жизнь он успел поработать на крупнейших омских предприятиях. Карьеру начал в 1960 году мастером цеха металлоконструкций треста «Казметаллургстрой»
в городе Темиртау. Позже стал инженером ПТО в Тресте «Сибнефтехиммонтаж», затем — заместителем управляющего трестом «Омскцелинстрой».

Также он работал инструктором отдела строительства Омского обкома партии, председателем объединения «Облколхозстрой», возглавлял кооперативно-государственное объединение «Омскагропромстрой».

Под руководством Эрнста Воронина было введено в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м. жилья, построено 125 школьных зданий, 96 детских садов, 38 клубов и домов культуры, 19 больниц, 2 профтехучилища. Также были построены помещения для КРС, кошары, свинарники, овощехранилища, зерносклады.

В минстрое отметили, что именно при нем стал внедряться коллективный подряд, успешно применялись расчеты по конечным результатам, по готовой строительной продукции и объектам. Все предприятия перешли на хозрасчет, полную самоокупаемость и самофинансирование.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и бывшим коллегам Эрнста Воронина.

Фото: Минстрой Омской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область
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