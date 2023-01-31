Скончался Заслуженный строитель Российской Федерации из Омска Эрнст Воронин

Заслуженный строитель Российской Федерации Эрнст Воронин скончался 30 января 2023 года, в 85 лет. За свою жизнь он успел поработать на крупнейших омских предприятиях. Карьеру начал в 1960 году мастером цеха металлоконструкций треста «Казметаллургстрой»

в городе Темиртау. Позже стал инженером ПТО в Тресте «Сибнефтехиммонтаж», затем — заместителем управляющего трестом «Омскцелинстрой».