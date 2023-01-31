«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска

Posted 31 января 2023, 03:35
Published 31 января 2023, 03:35
Modified 31 января 2023, 05:47
Updated 31 января 2023, 05:47
Появились эскизы внутренней отделки новой школы, которую строят на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. Снимки опубликовал глава региона Александр Бурков.
«Делюсь первыми эскизами помещений школы на Космическом проспекте. В новом учреждении смогут обучаться 1122 ребенка. В Омске это будет уже вторая школа мечты. Первую мы построили в Амурском-2. Школу в Чкаловском ждали давно. Рядом огромный спальный микрорайон, здесь живет много ребятишек», — сообщил губернатор в своем телеграмм-канале.
Губернатор добавил, что строительная готовность объекта составляет 30%. Сейчас возводят начальную школу, среднее звено и административный корпус. Объект планируют закончить к концу года.
Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.