«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска

Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.