gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2023, 03:35

Published 31 января 2023, 03:35

Modified 31 января 2023, 05:47

Updated 31 января 2023, 05:47

«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска

31 января 2023, 03:35

Появились эскизы новой школы на Космическом проспекте в Омске

На сегодняшний день образовательное учреждение на Космическом проспекте готово на треть.

Появились эскизы внутренней отделки новой школы, которую строят на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. Снимки опубликовал глава региона Александр Бурков.

«Делюсь первыми эскизами помещений школы на Космическом проспекте. В новом учреждении смогут обучаться 1122 ребенка. В Омске это будет уже вторая школа мечты. Первую мы построили в Амурском-2. Школу в Чкаловском ждали давно. Рядом огромный спальный микрорайон, здесь живет много ребятишек», — сообщил губернатор в своем телеграмм-канале.

 

Губернатор добавил, что строительная готовность объекта составляет 30%. Сейчас возводят начальную школу, среднее звено и административный корпус. Объект планируют закончить к концу года.

 

Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.

Готова на четверть. В Омске продолжают строить школу, которую должны были уже сдать
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Школа#Строительство#Александр Бурков#Омская школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика