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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Сезон ОРВИ. В Омске начала улучшаться ситуация с сезонными болезнями

31 января 2023, 11:55
Фото: Город55

В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 52,7%

Прививки против гриппа поставили 49,6% жителей региона.

В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, об этом сообщают в Роспотребнадзоре. С 23 по 29 января показатель заболеваемости ОРВИ составил 61,5 на 10 тысяч населения Омской области. Данный показатель ниже эпидемического порога на 52,7%.

За 4 неделю 2023 года заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составляют 30%: 27,5% вирусы гриппа В, а 2,5% вирусы гриппа А. 70% составили вирусы негриппозной этиологии: 22,5% — РС, 17,5% — риновирусы, 10% — метапневмовирусы, 10% — бокавирусы, 5% -аденовирусы, 2,5% — коронавирусы (сезонные), 2,5% — вирусы парагриппа.

В Омской области эпидемиологическая ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

В Омской области показатель ОРВИ опустился ниже эпидпорога на 33,8%
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#Ксения Карагодина#ОРВИ#Эпидемиологический сезон#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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