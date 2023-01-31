Сезон ОРВИ. В Омске начала улучшаться ситуация с сезонными болезнями

В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, об этом сообщают в Роспотребнадзоре. С 23 по 29 января показатель заболеваемости ОРВИ составил 61,5 на 10 тысяч населения Омской области. Данный показатель ниже эпидемического порога на 52,7%.



За 4 неделю 2023 года заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа составляют 30%: 27,5% вирусы гриппа В, а 2,5% вирусы гриппа А. 70% составили вирусы негриппозной этиологии: 22,5% — РС, 17,5% — риновирусы, 10% — метапневмовирусы, 10% — бокавирусы, 5% -аденовирусы, 2,5% — коронавирусы (сезонные), 2,5% — вирусы парагриппа.