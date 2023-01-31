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Published Сегодня, 02:32

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Updated Сегодня, 02:34

Семь тысяч квадратных метров жилья. В Омске сдали в эксплуатацию новую высотку

31 января 2023, 02:32
Фото: 1MI
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В новом доме в Нефтяниках 16 жилых этажей и 159 квартир.

В Нефтяниках на улице Пригородной вчера, 30 января, ввели в эксплуатацию новый жилой дом. Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Общая площадь жилых помещений составляет более 7 тысяч квадратных метров.  В доме 18 этажей, в том числе технический и подземный, и 159 квартир: 127 однокомнатных и 32 двухкомнатные. Застройщик объекта — общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1».

Также в этом месяце в жилом комплексе «Изумрудный берег» сдали в эксплуатацию 18-этажный дом. Однокомнатная квартира, площадью в 39 квадратных метров обойдется покупателям от 4,1 миллиона рублей

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#Недвижимость#Жилье#Жилье55#Омск#Новостройки#Евгений Игишев
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