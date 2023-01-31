Семь тысяч квадратных метров жилья. В Омске сдали в эксплуатацию новую высотку

Общая площадь жилых помещений составляет более 7 тысяч квадратных метров. В доме 18 этажей, в том числе технический и подземный, и 159 квартир: 127 однокомнатных и 32 двухкомнатные. Застройщик объекта — общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1».