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Published Сегодня, 07:52

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«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ

31 января 2023, 07:52
Фото: Город55

Омский благотворительный центр «Радуга» не будет менять название из-за закона об ЛГБТ

Директор благотворительной организации считает, что логотип центра не имеет ничего общего с символикой ЛГБТ.

Омский благотворительный центр «Радуга» не будет менять свое название из-за закона об ЛГБТ. Об этом директор центра Валерий Евстигнеев рассказал корреспонденту Города55.

«Мнение — единое. Нет! У нас логотип голубя на фоне 7-цветной радуги, который утверждён в регистрационной палате РФ 25 лет назад. Это не имеет ничего общего с 5-и или 6-цветной радугой. Их цвета — это не природное явление небесной радуги. Я считаю, что нас это не касается вообще», — поделился директор центра «Радуга». — «Наша радуга символизирует мирное, чистое и солнечное небо после дождя, в котором светится цветовой спектр воды. Для нас это материнские слезы, которые озаряет солнце и дает надежду. После дождя появляется солнце и продолжается жизнь, голубь — надежда и победа над болезнью ребенка. Радость, движения и полет! А на счёт изменить? Ну если ЛГБТ сможет запретить природной Радуге сиять на небе, наверное и нам придётся подчиниться закону. Я считаю это глупостью!».

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал излишнюю аккуратность при соблюдении запрета на пропаганду ЛГБТ, назвав ее маразмом. А в Омске на прошлой неделе вернули на доработку проект скульптуры радужных голубей из-за их цветового решения. Мэр города Сергей Шелест заявил, что не хочет быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ.

Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ
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#Евгений Игишев#Благотворительность#Радуга#Лгбт#Пропаганда лгбт#Общество#Омск
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