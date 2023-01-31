«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал излишнюю аккуратность при соблюдении запрета на пропаганду ЛГБТ, назвав ее маразмом. А в Омске на прошлой неделе вернули на доработку проект скульптуры радужных голубей из-за их цветового решения. Мэр города Сергей Шелест заявил, что не хочет быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ.