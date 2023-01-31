«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Омский благотворительный центр «Радуга» не будет менять свое название из-за закона об ЛГБТ. Об этом директор центра Валерий Евстигнеев рассказал корреспонденту Города55.
«Мнение — единое. Нет! У нас логотип голубя на фоне 7-цветной радуги, который утверждён в регистрационной палате РФ 25 лет назад. Это не имеет ничего общего с 5-и или 6-цветной радугой. Их цвета — это не природное явление небесной радуги. Я считаю, что нас это не касается вообще», — поделился директор центра «Радуга». — «Наша радуга символизирует мирное, чистое и солнечное небо после дождя, в котором светится цветовой спектр воды. Для нас это материнские слезы, которые озаряет солнце и дает надежду. После дождя появляется солнце и продолжается жизнь, голубь — надежда и победа над болезнью ребенка. Радость, движения и полет! А на счёт изменить? Ну если ЛГБТ сможет запретить природной Радуге сиять на небе, наверное и нам придётся подчиниться закону. Я считаю это глупостью!».
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал излишнюю аккуратность при соблюдении запрета на пропаганду ЛГБТ, назвав ее маразмом. А в Омске на прошлой неделе вернули на доработку проект скульптуры радужных голубей из-за их цветового решения. Мэр города Сергей Шелест заявил, что не хочет быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ.