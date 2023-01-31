Россияне могут остаться без прав из-за долгов

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По словам эксперта, статья 67.1 ФЗ № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” предполагает, в том числе, ограничение должника в праве управлять автомобилем. При этом данное решение может принять судебный пристав. Также он отменяет запрет, если должник исполнил обязательства, пишет газета “Известия”.
Сообщается, что причиной для такой меры могут быть: взыскания алиментов, возмещение вреда здоровью, возмещение вреда из-за смерти кормильца, возмещение имущественного и (или) морального вреда в результате преступления и не только.
При этом ограничение носит именно временный характер, оно не является лишением прав. При этом нельзя применять данное ограничение если сумма долга менее 10 000 рублей или если машина – единственный источник доходов.