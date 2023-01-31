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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Россияне могут остаться без прав из-за долгов

Сегодня, 12:59
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством “Прайм” рассказал, что накопление долгов может стать причиной временного лишения прав на вождение машины.

По словам эксперта, статья 67.1 ФЗ № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” предполагает, в том числе, ограничение должника в праве управлять автомобилем. При этом данное решение может принять судебный пристав. Также он отменяет запрет, если должник исполнил обязательства, пишет газета “Известия”.

Сообщается, что причиной для такой меры могут быть: взыскания алиментов, возмещение вреда здоровью, возмещение вреда из-за смерти кормильца, возмещение имущественного и (или) морального вреда в результате преступления и не только.

При этом ограничение носит именно временный характер, оно не является лишением прав. При этом нельзя применять данное ограничение если сумма долга менее 10 000 рублей или если машина – единственный источник доходов.

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