Роспотребнадзор на фоне новосибирской эпидемии просит омичей привиться от кори

Напомним, что в Новосибирской области корью заразились около 100 человек, в том числе и дети. Нулевым пациентом еще в ноябре 2022 года стал мигрант из Средней Азии. В Омской области единичный случай заболевания, как ранее рассказывали в ведомстве, зафиксировали в декабре 2022 года. А вот крупных вспышек кори в регионе не наблюдалось с 2014 года.