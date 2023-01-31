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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Роспотребнадзор на фоне новосибирской эпидемии просит омичей привиться от кори

31 января 2023, 05:08
Фото: 1MI
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В соседнем регионе число заболевших корью составляет около 100 человек.

В соседнем с Омской областью регионе весной 2023 года в связи с ростом заболеваемости корью стартует массовая вакцинация населения. Она пройдет с 3 апреля по 31 декабря. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Город55 решил узнать, собираются ли принимать подобные меры в Омске.

«У нас с Новосибирском ситуация разная. Поэтому работаем в штатном режиме, ситуацию держим на контроле. Рекомендуем непривитым привиться. Тем, кто не знает, прививали ли его в детстве или нет — сдать анализ на антитела», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, что в Новосибирской области корью заразились около 100 человек, в том числе и дети. Нулевым пациентом еще в ноябре 2022 года стал мигрант из Средней Азии. В Омской области единичный случай заболевания, как ранее рассказывали в ведомстве, зафиксировали в декабре 2022 года. А вот крупных вспышек кори в регионе не наблюдалось с 2014 года.

Так как корь относится к вирусам с очень высоким уровнем заразности, не привитым и ранее не болевшим омичам порекомендовали обязательно вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в поликлиниках.

В пресс-службе минздрава Городу55 сообщили, что в 2022 году прививки от кори в Омской области сделали 21 784 человека, из них 17 896 — это дети, ревакцинировались 32 204 человека (25 101- дети, 5 101- взрослые).

Омичам советуют привиться от кори из-за распространения инфекции в соседних регионах
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#Юлия Истомина#Инфекция#Прививки#Вакцинация#Роспотребнадзор#Минздрав Омской области#Медицина#Общество#Новости#Омск#Омская область
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