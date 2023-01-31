Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:14

Published Сегодня, 19:14

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Reuters: на нефтезаводе в Швеции произошел пожар

Сегодня, 19:14
На шведском нефтезаводе Nynas в городе Нюнесхамн разгорелся пожар.

По данным Reuters, которое в свою очередь ссылается на слова сотрудника городской службы пожаротушения, ЧП случилось в городе Нюнесхамн на предприятии по нефтепеработке.

Ранее сообщалось о возгорании на химзаводе в городе Ласаль в Иллинойсе Соединенных Штатов, пишет Russian.rt.com.

До этого в СМИ появлялись публикации о возгорании на американском нефтезаводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо.

Подпишитесь
Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска
Сегодня, 12:18
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Сегодня, 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
Сегодня, 11:12
Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36