Reuters: на нефтезаводе в Швеции произошел пожар

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
По данным Reuters, которое в свою очередь ссылается на слова сотрудника городской службы пожаротушения, ЧП случилось в городе Нюнесхамн на предприятии по нефтепеработке.
Ранее сообщалось о возгорании на химзаводе в городе Ласаль в Иллинойсе Соединенных Штатов, пишет Russian.rt.com.
До этого в СМИ появлялись публикации о возгорании на американском нефтезаводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо.