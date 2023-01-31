Премиум-класс. В Омской области назвали самые продаваемые премиум-авто с пробегом

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:26
В Омской области проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиум класса в возрасте до 3-х лет. В 2022 году в данном сегменте самыми востребованными моделями стали Lexus RX, BMW X5 и BMW 5 серии, об этом сообщают эксперты «Авито Авто».
От общего числа продаж на рынке авто с пробегом доля премиальных брендов составила 1,6%. Средняя стоимость 3-летнего автомобиля премиум класса в регионе составила 5 965 000 рублей. Продажи премиальных автомобилей с пробегом до 3-х лет за 2022 год выросли на 55% по сравнению с предыдущим годом, согласно федеральным данным.
Lexus RX возглавил рейтинг самых популярных премиальных авто на рынке с пробегом в возрасте до трех лет. В Омской области продажи данной модели составили 7,2% от всех продаж в этом сегменте. Средняя стоимость Lexus RX — 6 300 000 рублей. BMW X5 занял второе место, на данную модель продажи составили 6,3% от всех продаж авто с пробегом. BMW 5 серии занимает третье место, его средняя стоимость составила 4 490 000 рублей, а доля продаж — 4%.
Эксперты «Авито Авто» отмечают, что многие рассматривают такие авто, как прямую альтернативу новой машине из салона.