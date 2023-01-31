Премиум-класс. В Омской области назвали самые продаваемые премиум-авто с пробегом

Lexus RX возглавил рейтинг самых популярных премиальных авто на рынке с пробегом в возрасте до трех лет. В Омской области продажи данной модели составили 7,2% от всех продаж в этом сегменте. Средняя стоимость Lexus RX — 6 300 000 рублей. BMW X5 занял второе место, на данную модель продажи составили 6,3% от всех продаж авто с пробегом. BMW 5 серии занимает третье место, его средняя стоимость составила 4 490 000 рублей, а доля продаж — 4%.