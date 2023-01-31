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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:26

Премиум-класс. В Омской области назвали самые продаваемые премиум-авто с пробегом

31 января 2023, 08:23
Фото: Город55

В Омской области назвали самые продаваемые премиум-авто с пробегом

На 55% выросли продажи премиум-автомобилей с пробегом за 2022 год.

В Омской области проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиум класса в возрасте до 3-х лет. В 2022 году в данном сегменте самыми востребованными моделями стали Lexus RX, BMW X5 и BMW 5 серии, об этом сообщают эксперты «Авито Авто».

От общего числа продаж на рынке авто с пробегом доля премиальных брендов составила 1,6%. Средняя стоимость 3-летнего автомобиля премиум класса в регионе составила 5 965 000 рублей. Продажи премиальных автомобилей с пробегом до 3-х лет за 2022 год выросли на 55% по сравнению с предыдущим годом, согласно федеральным данным.

Lexus RX возглавил рейтинг самых популярных премиальных авто на рынке с пробегом в возрасте до трех лет. В Омской области продажи данной модели составили 7,2% от всех продаж в этом сегменте. Средняя стоимость Lexus RX — 6 300 000 рублей. BMW X5 занял второе место, на данную модель продажи составили 6,3% от всех продаж авто с пробегом. BMW 5 серии занимает третье место, его средняя стоимость составила 4 490 000 рублей, а доля продаж — 4%.

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что многие рассматривают такие авто, как прямую альтернативу новой машине из салона.

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#Ксения Карагодина#Статистика#Авто#Покупка авто#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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