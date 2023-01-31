Песков: Правительство эффективно работает в условиях давления с Запада

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
По информации РИА Новости, дипломат признался, что в течение трех лет Кабмин вынужден работать в очень непростых условиях.
Песков рассказал, что сначала российские власти получили вызов в виде пандемии, а затем началась «прокси-война» западных стран против РФ, пишет Russian.rt.com.
Дипломат убежден, что правительству России удалось блестяще выйти из сложившихся ситуаций.
Также Песков подчеркнул, что благодаря работе Кабмина в экономике страны сохраняется «траектория потенциального роста».
По словам лидера РФ Владимира Путина, темпы развития экономики России в минувшем году оказались лучше, чем прогнозировали эксперты. Президент рассказал, что российский ВВП, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения снизился только на 2,5% — вопреки 10 - 20%, предсказанным ранее специалистами.