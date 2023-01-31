Песков: Правительство эффективно работает в условиях давления с Запада

По словам лидера РФ Владимира Путина, темпы развития экономики России в минувшем году оказались лучше, чем прогнозировали эксперты. Президент рассказал, что российский ВВП, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения снизился только на 2,5% — вопреки 10 - 20%, предсказанным ранее специалистами.