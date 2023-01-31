Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года, а сегодня, 31 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерен Торговый дом «Випом». Эта компания зарегистрирована в Орле, ее специализация — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.