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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу

31 января 2023, 08:14
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь кредитор из Орла намерен добиваться банкроства ТК.

Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года, а сегодня, 31 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерен Торговый дом «Випом». Эта компания зарегистрирована в Орле, ее специализация — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Интересно, что «Випом» добился в омском арбитраже решения о взыскании долга в 1,22 млн рублей и 58 тысяч рублей неустойки, но взыскать долг не смог даже с исполнительным листом. Теперь он намерен добиваться признания «Тепловой компании» несостоятельным должником.

В прошлом году о намерении банкротить ТК заявляли фирмы из Рязани, Нижнего Тагила, Барнаула и других городов. В январе к ним присоединились «Омская областная газовая компания» Дениса Кришкевича, лесоторговец из Мытищ и компания из Петербурга под броским названием «Тэсла».

Нужно отметить, что заявления такого рода не всегда приводят к началу судебного дела о банкротстве. В ряде случаев это просто попытка надавить на должника.

Долги, суды, заявления о банкротстве: что происходит с омской «Тепловой компанией»
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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Экономика#Новости
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