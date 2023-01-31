Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Компаний, которые хотят обанкротить омскую «Тепловую компанию», стало еще больше. Новости об этом регулярно появляются с конца прошлого года, а сегодня, 31 января, стало известно, что подать соответствующий иск намерен Торговый дом «Випом». Эта компания зарегистрирована в Орле, ее специализация — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
Интересно, что «Випом» добился в омском арбитраже решения о взыскании долга в 1,22 млн рублей и 58 тысяч рублей неустойки, но взыскать долг не смог даже с исполнительным листом. Теперь он намерен добиваться признания «Тепловой компании» несостоятельным должником.
В прошлом году о намерении банкротить ТК заявляли фирмы из Рязани, Нижнего Тагила, Барнаула и других городов. В январе к ним присоединились «Омская областная газовая компания» Дениса Кришкевича, лесоторговец из Мытищ и компания из Петербурга под броским названием «Тэсла».
Нужно отметить, что заявления такого рода не всегда приводят к началу судебного дела о банкротстве. В ряде случаев это просто попытка надавить на должника.