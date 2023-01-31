Новые автомобили АвтоВАЗа пока доступны только в трех цветах

Однако, журналисты выяснили, что у автоконцерна АвтоВАЗ возникли проблемы не только с эмалями, но также с комплектующими для немецких окрасочных комплексов, и это уже более серьезная проблема. Ведь если краски можно приобрести в азиатских странах, то с обслуживанием станков на фоне санкций дело обстоит гораздо сложнее.