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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Новые автомобили АвтоВАЗа пока доступны только в трех цветах

Сегодня, 18:37
Такая скромная палитра результат того, что на заводах АвтоВАЗа образовался дефицит краски.

Сегодня можно заказать новые авто бренда Lada белого, черного или темно-зеленого цветов, сообщает INFOX.ru. В пресс-службе производителя рассказали, что другие расцветки возможно появятся в марте, но точно не раньше.

По словам представителя компании, завод постоянно поддерживает контакты с поставщиками и прилагает все усилия, чтобы добиться регулярных поставок. При благоприятном раскладе вопрос решится уже в ближайшие недели, а потом дело будет только за логистикой.

За сложившейся на предприятии ситуацией наблюдает Минпромторг. В ведомстве отмечают, что временный сбой в поставках лакокрасочных материалов не должен отразится на запланированных объемах производства.

«В ближайшее время ситуация будет стабилизирована», - заявили в министерстве.

Однако, журналисты выяснили, что у автоконцерна АвтоВАЗ возникли проблемы не только с эмалями, но также с комплектующими для немецких окрасочных комплексов, и это уже более серьезная проблема. Ведь если краски можно приобрести в азиатских странах, то с обслуживанием станков на фоне санкций дело обстоит гораздо сложнее.

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