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Posted 31 января 2023, 18:58

Published 31 января 2023, 18:58

Modified 31 января 2023, 18:59

Updated 31 января 2023, 18:59

Ноутбуки в России стали дешевле

31 января 2023, 18:58
В России наблюдается снижение цен на ноутбуки.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», подешевение ноутбуков связано с выходом на отечественный рынок китайских производителей, буквально наводнивших РФ своим товаром. Также причиной переизбытка ноутбуков называют налаженный параллельный импорт гаджетов в РФ.

Особенно ощутимым стало снижение цен на китайские модели игровых ноутбуков. Тем не менее, ноутбуки ряда марок не подешевели, а некоторые модели стали даже дороже.Однако общая тенденция сохраняется: в целом в России ноутбуки стали на 25% дешевле, чем осенью 2022 года.

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