Нарколог Скрябин: Употребление водки от микробов не защищает

Миф, о котором идет речь, основывается на том, что в водке, как и в другом алкоголе, содержится этиловый спирт, пишет Pravda.Ru. Скрябин напомнил о том, что концентрация его в водке достигает примерно 40 процентов, а вирусные мембраны разрушаются при концентрации спирта не ниже 60 процентов.