Нарколог Скрябин: Употребление водки от микробов не защищает

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Миф, о котором идет речь, основывается на том, что в водке, как и в другом алкоголе, содержится этиловый спирт, пишет Pravda.Ru. Скрябин напомнил о том, что концентрация его в водке достигает примерно 40 процентов, а вирусные мембраны разрушаются при концентрации спирта не ниже 60 процентов.
«Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм», - подчеркнул нарколог.
Врач призвал не забывать о том, что употребление алкоголя неизбежно приводит к снижению иммунной защиты организма человека, причем не только на гуморальном, но и на клеточном уровне.
Нарколог опроверг также распространенное мнение о том, что 100 граммов водки во время приема пищи несут в себе пользу. По словам Скрябина, крепкий алкоголь даже в небольшом объеме все равно является ядом, обладающим токсическим эффектом.
Современная наука до сих пор не располагает заслуживающими доверия подтверждениями пользы алкоголя для организма, даже если употреблять его в мельчайших дозах, резюмировал нарколог.