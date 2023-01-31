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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Нарколог Скрябин: Употребление водки от микробов не защищает

Сегодня, 13:08
Нарколог Валентин Скрябин дал журналистам интервью, в котором развеял популярный миф о том, что для водки характерен дезинфицирующий эффект. От микробов крепкий алкоголь не защищает, подчеркнул врач.

Миф, о котором идет речь, основывается на том, что в водке, как и в другом алкоголе, содержится этиловый спирт, пишет Pravda.Ru. Скрябин напомнил о том, что концентрация его в водке достигает примерно 40 процентов, а вирусные мембраны разрушаются при концентрации спирта не ниже 60 процентов.

«Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм», - подчеркнул нарколог.

Врач призвал не забывать о том, что употребление алкоголя неизбежно приводит к снижению иммунной защиты организма человека, причем не только на гуморальном, но и на клеточном уровне.

Нарколог опроверг также распространенное мнение о том, что 100 граммов водки во время приема пищи несут в себе пользу. По словам Скрябина, крепкий алкоголь даже в небольшом объеме все равно является ядом, обладающим токсическим эффектом.

Современная наука до сих пор не располагает заслуживающими доверия подтверждениями пользы алкоголя для организма, даже если употреблять его в мельчайших дозах, резюмировал нарколог.

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