На продленке можно будет поспать. В новой школе в Омске появятся спальни для детей

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:46
В новой школе в Чкаловском поселке появятся спальни для учеников. В них будут отдыхать отдельно мальчики и девочки, посещающие группы продленного дня, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Один из блоков новой школы на 1122 места предназначен для младших классов. Именно там и будут располагаться спальни. По проекту в школе на каждом этаже также предусмотрены санузлы и комнаты гигиены.
Новую школу строят по национальному проекту «Образование». Строительство за 1 млрд 740 млн рублей ведет компания «Строительные материалы Сибири» Планируется, что первые ученики смогут прийти сюда в сентябре 2024 года.
Ранее глава региона Александр Бурков в своем телеграмм-канале показал несколько эскизов строящейся школы. Губернатор назвал будущее образовательное учреждение «школой мечты».