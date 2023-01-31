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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

На продленке можно будет поспать. В новой школе в Омске появятся спальни для детей

31 января 2023, 04:57
Фото: omskportal.ru

В новой омской школе на Космическом проспекте обустроят спальни для продленки

Спальни сделают в блоке, предназначенном для младших классов.

В новой школе в Чкаловском поселке появятся спальни для учеников. В них будут отдыхать отдельно мальчики и девочки, посещающие группы продленного дня, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Один из блоков новой школы на 1122 места предназначен для младших классов. Именно там и будут располагаться спальни. По проекту в школе на каждом этаже также предусмотрены санузлы и комнаты гигиены.

Новую школу строят по национальному проекту «Образование». Строительство за 1 млрд 740 млн рублей ведет компания «Строительные материалы Сибири» Планируется, что первые ученики смогут прийти сюда в сентябре 2024 года.

Ранее глава региона Александр Бурков в своем телеграмм-канале показал несколько эскизов строящейся школы. Губернатор назвал будущее образовательное учреждение «школой мечты».

«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска
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#Евгений Игишев#Омская школа#Школа#Омск
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