На 98-м году жизни умер омский связист Василий Титов

За свою карьеру он прошел путь от преподавателя Омского электротехнического техникума до руководителя высокого уровня. Более 20 лет, с 1969 и до 1990 года, Василий Титов возглавлял Омское областное производственно-техническое управление связи, в которое входило около 60 различных структурных подразделений отрасли связи.