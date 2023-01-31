На 98-м году жизни умер омский связист Василий Титов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
О смерти Заслуженного связиста РФ Василия Титова сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Омской области. Специалист ушел из жизни в 97 лет.
За свою карьеру он прошел путь от преподавателя Омского электротехнического техникума до руководителя высокого уровня. Более 20 лет, с 1969 и до 1990 года, Василий Титов возглавлял Омское областное производственно-техническое управление связи, в которое входило около 60 различных структурных подразделений отрасли связи.
За свой труд Василий Титов получил высокие государственные награды, в том числе медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Также Он имел звание «Мастер связи» и «Заслуженные связист Российской федерации».
Отпевание и прощание с Василием Петровичем пройдет 2 февраля 2023 г с 10.00 до 11.00 в Воскресенском Соборе на Партизанской.
Редакция Города55 присоединяется к выражению соболезнований родным, близким, коллегам и ученикам Василия Титова.