Корпорация МСП: Крупные компании смогут "выращивать" поставщиков из МСП

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, включение в процесс “выращивания” поставщиков из представителей сегмента малого и среднего предпринимательства сразу трех ведущих российских компаний говорит о том, что данное направление расценивается крупным бизнесом как перспективное. Он выразил уверенность, что отечественные малые и средние компании будут стремиться принять участие в программах, поскольку у них есть запрос на сотрудничество в долгосрочной перспективе, как и интерес со стороны российских гигантов бизнеса.