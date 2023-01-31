Корпорация МСП: Крупные компании смогут "выращивать" поставщиков из МСП

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По сообщению ТАСС, в пресс-службе Корпорации МСП рассказали об утверждении трех новых программ, целью которых является развитие малых и средних предприятий для их включения в процесс закупок товаров. Их реализацией будут заниматься ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД" и группа "Интер РАО" при участии Корпорации МСП..
Программа ПАО “Ростелеком” позволяет проводить отбор среди малых и средних предприятий по нескольким позициям: спецодежда и обувь, коммуникационная аппаратура, вычислительные аппараты, проекторы и мониторы, газоанализаторы, сооружения и линии связи.
Программа, которая будет реализоваться ОАО “Российские железные дороги”, направлена на развитие компаний, специализирующихся на производстве ручных инструментов с механизированным приводом. "Интер РАО" приглашает всех представителей малого и среднего предпринимательства, предлагающих актуальные для компаний группы продукцию, работы и услуги.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, включение в процесс “выращивания” поставщиков из представителей сегмента малого и среднего предпринимательства сразу трех ведущих российских компаний говорит о том, что данное направление расценивается крупным бизнесом как перспективное. Он выразил уверенность, что отечественные малые и средние компании будут стремиться принять участие в программах, поскольку у них есть запрос на сотрудничество в долгосрочной перспективе, как и интерес со стороны российских гигантов бизнеса.
Государственные компании разработают индивидуальные карты развития для предприятий, которые войдут в программы МСП-поставщиков. На усмотрение заказчика они будут предусматривать комплексные меры, в том числе информационную, финансовую, правовую, организационную и методическую поддержку, а также возможность заключить офсетные договоры.