Кистанов: Россия нарушила планы Японии в отношении Курил

Кистанов также отметил, что на предстоящем саммите G7 Япония поднимет вопрос о спецоперации России на Украине, а пока продолжает поставлять Киеву бронежилеты, каски, теплое обмундирование и беспилотники, а также оказывать другое содействие. И санкции со стороны Токио в отношении РФ не прекратятся без разрешения на то Соединенных Штатов. Но при этом в Японии считают неприемлемым, что в России принимают какие-то ответные меры, резюмировал он.