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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Кистанов: Россия нарушила планы Японии в отношении Курил

31 января 2023, 15:07
Фото: pxhere.com
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов заявил, что позиция российских властей по вопросу согласования консультаций по рыбному промыслу японских рыбаков в районе Курильских островов нанесла удар по Токио.

Он пояснил, что промысел в российских территориальных водах вблизи Южных Курил разрешен в обмен на определенную плату со стороны Японии. Кроме того, в соглашении от 1998 года о добыче рыбы не оговаривается, в чьих водах это ведется, пишет Pravda.Ru.

По словам политолога, оговорка о территориальной принадлежности вод вокруг Южных Курил не была сделана по настоянию японской стороны в то время, когда власти обеих стран пытались найти какие-то компромиссы, и Страна восходящего солнца восприняла это как шаг в направлении получения обратно всех четырех островов, Однако теперь планы Токио оказались нарушенными.

Кистанов также отметил, что на предстоящем саммите G7 Япония поднимет вопрос о спецоперации России на Украине, а пока продолжает поставлять Киеву бронежилеты, каски, теплое обмундирование и беспилотники, а также оказывать другое содействие. И санкции со стороны Токио в отношении РФ не прекратятся без разрешения на то Соединенных Штатов. Но при этом в Японии считают неприемлемым, что в России принимают какие-то ответные меры, резюмировал он.

#Политика
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