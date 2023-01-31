Кистанов: Россия нарушила планы Японии в отношении Курил

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Он пояснил, что промысел в российских территориальных водах вблизи Южных Курил разрешен в обмен на определенную плату со стороны Японии. Кроме того, в соглашении от 1998 года о добыче рыбы не оговаривается, в чьих водах это ведется, пишет Pravda.Ru.
По словам политолога, оговорка о территориальной принадлежности вод вокруг Южных Курил не была сделана по настоянию японской стороны в то время, когда власти обеих стран пытались найти какие-то компромиссы, и Страна восходящего солнца восприняла это как шаг в направлении получения обратно всех четырех островов, Однако теперь планы Токио оказались нарушенными.
Кистанов также отметил, что на предстоящем саммите G7 Япония поднимет вопрос о спецоперации России на Украине, а пока продолжает поставлять Киеву бронежилеты, каски, теплое обмундирование и беспилотники, а также оказывать другое содействие. И санкции со стороны Токио в отношении РФ не прекратятся без разрешения на то Соединенных Штатов. Но при этом в Японии считают неприемлемым, что в России принимают какие-то ответные меры, резюмировал он.