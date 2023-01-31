Эксперт: Планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконны

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Он пояснил, что за границей заморожено российских средств на сумму свыше трехсот миллиардов рублей, и их собираются просто изъять, несмотря на отсутствие какого-бы то ни было судебного решения. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Новицкого, подобное заявление юридической службы расходится с ключевыми правовым принципам как международного, так и внутреннего права стран ЕС. Он также отметил, что Соединенные Штаты часто практикуют подобные действия — в частности, так было в Ливии и Иране, но убытки им Вашингтон так и не возместил.
Поэтому заявление об изъятии активов РФ было озвучено исключительно для того, чтобы придать какую-то псевдолегитимность данному действию, резюмировал эксперт.