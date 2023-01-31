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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

Эксперт: Планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконны

31 января 2023, 14:55
Фото: pxhere.com
Президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий заявил, что вопрос законности в международных делах — тема непростая, но намерения Евросоюза (ЕС) направить российские активы на покрытие нужд Украины явно находятся вне закона.

Он пояснил, что за границей заморожено российских средств на сумму свыше трехсот миллиардов рублей, и их собираются просто изъять, несмотря на отсутствие какого-бы то ни было судебного решения. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Новицкого, подобное заявление юридической службы расходится с ключевыми правовым принципам как международного, так и внутреннего права стран ЕС. Он также отметил, что Соединенные Штаты часто практикуют подобные действия — в частности, так было в Ливии и Иране, но убытки им Вашингтон так и не возместил.

Поэтому заявление об изъятии активов РФ было озвучено исключительно для того, чтобы придать какую-то псевдолегитимность данному действию, резюмировал эксперт.

#Политика
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