Эксперт: Планы ЕС использовать российские активы для нужд Киева незаконны

По словам Новицкого, подобное заявление юридической службы расходится с ключевыми правовым принципам как международного, так и внутреннего права стран ЕС. Он также отметил, что Соединенные Штаты часто практикуют подобные действия — в частности, так было в Ливии и Иране, но убытки им Вашингтон так и не возместил.