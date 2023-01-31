Эксперт дал оценку словам Трампа о «мире на Украине за 24 часа»

По словам политолога, сегодня есть вероятность того, что в Америке может произойти государственный или военный переворот, после которого к власти придут военные, которые могут при некоторых условиях вернуть человека, про которого не скажешь, что он с улицы, и что у него нет опыта руководства страной. Но при этом стоит помнить о том, что Трамп, несомненно, в курсе расстановки сил в верхах.