Эксперт дал оценку словам Трампа о «мире на Украине за 24 часа»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Он пояснил, что в данном случае есть два нюанса: во-первых, Трамп сейчас ведет свою предвыборную кампанию, и поэтому его заявления вызывают особый резонанс. А во-вторых, до выборов еще два года, и за это время многое может измениться. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам политолога, сегодня есть вероятность того, что в Америке может произойти государственный или военный переворот, после которого к власти придут военные, которые могут при некоторых условиях вернуть человека, про которого не скажешь, что он с улицы, и что у него нет опыта руководства страной. Но при этом стоит помнить о том, что Трамп, несомненно, в курсе расстановки сил в верхах.