До — 28 градусов. После теплой погоды в Омскую область вернутся морозы

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Омские синоптики сообщают, что на смену теплой погоде в Омскую область придут морозы. Погодные условия в ближайшие дни будут формироваться в поле повышенного атмосферного давления.
«Ожидается спокойная, умерено-морозная погода. Температура воздуха ночью будет понижаться до -17…-22°, при прояснении до -28°, днем -7…-12°, местами до -17°», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Сегодня, 31 января, температура воздуха ночью составит -13…-18°, при прояснении -23°, днем -8…-13°. В первый февральский день температура воздуха понизится ночью до -16…-21°, при прояснении до -26°, днем ожидается -9…-14°.
По данным синоптиков, максимальная температура воздуха -0.8° в Омске днем 1 февраля наблюдалась в 2002 году, минимальная -40.8° — в 1957 году.
Ранее в "Обь-Иртышском УГМС" рассказали, что нынешняя зима оказалась более снежной, чем год назад. В середине декабря регион столкнулся со снежными завалами. В Омске после серьезных снегопадов на улицы вместе с дорожной техникой вышло рекордное число дворников. Только в Ленинском округе на смену вышли 417 дворников, а в Центральном — 529.