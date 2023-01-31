До — 28 градусов. После теплой погоды в Омскую область вернутся морозы

Ранее в "Обь-Иртышском УГМС" рассказали, что нынешняя зима оказалась более снежной, чем год назад. В середине декабря регион столкнулся со снежными завалами. В Омске после серьезных снегопадов на улицы вместе с дорожной техникой вышло рекордное число дворников. Только в Ленинском округе на смену вышли 417 дворников, а в Центральном — 529.