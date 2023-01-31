Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
В Омске выдавать разрешения на полеты дронов, авиашоу, выполнение прыжков с парашютов и других авиационных работ начнет городская администрация. Внести изменения в соответствующее постановление омской мэрии поручил Сергей Шелест.
Новой функцией наделили департамент общественной безопасности. Теперь представители ведомства компетентны выдавать разрешения на следующие виды деятельности:
Тем, кто планирует садиться или взлетать на расположенные в городе площадки, информация о которых не опубликована в аэронавигационных документах, также нужно будет обратиться в департамент.