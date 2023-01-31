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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска

31 января 2023, 06:36
Фото: 1MI
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Новая функция появилась у департамента общественной безопасности.

В Омске выдавать разрешения на полеты дронов, авиашоу, выполнение прыжков с парашютов и других авиационных работ начнет городская администрация. Внести изменения в соответствующее постановление омской мэрии поручил Сергей Шелест.

Новой функцией наделили департамент общественной безопасности. Теперь представители ведомства компетентны выдавать разрешения на следующие виды деятельности:

  • Авиационные работы;
  • Парашютные прыжки;
  • Демонстрационные полеты воздушных судов (проще говоря, авиашоу);
  • Полеты беспилотников (исключение — беспилотные воздушные суда, максимальная взлетная масса которые менее 0,25 кг);
  • Подъемы привязных аэростатов.

Тем, кто планирует садиться или взлетать на расположенные в городе площадки, информация о которых не опубликована в аэронавигационных документах, также нужно будет обратиться в департамент.

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#Юлия Истомина#Мэрия Омска#Мэрия#Квадрокоптер#Полеты#Департамент#Общество#Город#Новости#Омск
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