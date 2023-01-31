Чистота — залог здоровья. Омич получил смертельный удар ножом из-за грязи в доме

Между тем, как выяснил Город55, ругань в тот день началась из-за того, что подозреваемая стала выговаривать хозяину дома претензии из-за грязи в его жилище. В ответ на это потерпевший в грубой форме «обласкал» гостью, а потом, по словам задержанной, якобы стал к ней приставать. После этого женщина и вооружилась ножом.