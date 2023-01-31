Чистота — залог здоровья. Омич получил смертельный удар ножом из-за грязи в доме

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Банальный банкет в селе Хлебодаровка Русско-Полянского района Омской области закончился убийством. Мотивом для этого смертельного инцидента стал беспорядок в доме у 53-летнего потерпевшего.
«В субботу, 28 января, в одном из частных домов в селе было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Убитым оказался хозяин домовладения. В тот же день по подозрению в этом убийстве была задержана 41-летняя знакомая потерпевшего», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
По версии следствия именно односельчанка после словесной перепалки схватилась за нож и нанесла смертельное ранение.
Между тем, как выяснил Город55, ругань в тот день началась из-за того, что подозреваемая стала выговаривать хозяину дома претензии из-за грязи в его жилище. В ответ на это потерпевший в грубой форме «обласкал» гостью, а потом, по словам задержанной, якобы стал к ней приставать. После этого женщина и вооружилась ножом.
По данным источника Города55, об убитом все местные жители отзывались весьма положительно. Дескать, был добродушный и спокойный, хоть и выпивал. А вот о подозреваемой у односельчан сложилось совсем друге мнение — скандалистка и дебоширка, которая не единожды кидалась с кулаками, что на мужчин, что на женщин.
Сейчас женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», и по ходатайству следствия суд отправил ее в СИЗО.