Больше 10 миллионов. Омские казаки снова получат деньги из бюджета

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В омском министерстве региональной безопасности подвели итоги отбора по предоставлению поддержки местных казачьих организаций. Заявки в этот раз направили два общества: городское казачье общество и хуторское казачье общество «Ермак».
Городскому казачьему обществу предоставят более скромную субсидию. Ее размер составляет 471 634 рубля. Эта сумма должна покрыть расходы на охрану общественного порядка в городе.
«Ермаку» во главе с атаманом Алексеем Афониным комиссия одобрила субсидию на сумму более 10 миллионов рублей. В министерстве отмечают, что эти деньги пойдут на обеспечение казаками безопасности дорожного движения в Омске и области.
Отметим, что казачьему обществу «Ермак» в совокупности за три месяца из областного бюджета выделили больше 30 миллионов. Самым прибыльным у казаков оказался ноябрь: тогда им одобрили получение 16,1 миллиона рублей.
Предоставление бюджетных субсидий для казачьих обществ — стандартная история. Таким образом казакам стремятся возместить их расходы на командировки, организацию мероприятий, покупку формы и охрану общественного порядка.