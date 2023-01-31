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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Больше 10 миллионов. Омские казаки снова получат деньги из бюджета

31 января 2023, 13:04
Фото: Город55
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Омскому казачеству выделили больше 10 миллионов на обслуживание камер

За последние три месяца одна из омских казачьих организаций получила из бюджета более 30 миллионов.

В омском министерстве региональной безопасности подвели итоги отбора по предоставлению поддержки местных казачьих организаций. Заявки в этот раз направили два общества: городское казачье общество и хуторское казачье общество «Ермак».

Городскому казачьему обществу предоставят более скромную субсидию. Ее размер составляет 471 634 рубля. Эта сумма должна покрыть расходы на охрану общественного порядка в городе.

«Ермаку» во главе с атаманом Алексеем Афониным комиссия одобрила субсидию на сумму более 10 миллионов рублей. В министерстве отмечают, что эти деньги пойдут на обеспечение казаками безопасности дорожного движения в Омске и области.

Отметим, что казачьему обществу «Ермак» в совокупности за три месяца из областного бюджета выделили больше 30 миллионов. Самым прибыльным у казаков оказался ноябрь: тогда им одобрили получение 16,1 миллиона рублей.

Предоставление бюджетных субсидий для казачьих обществ — стандартная история. Таким образом казакам стремятся возместить их расходы на командировки, организацию мероприятий, покупку формы и охрану общественного порядка.

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#Юлия Истомина#Казаки#Субсидии#Бюджет#Поддержка#Общество#Новости#Омск
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