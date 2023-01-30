Зеленский ввел санкции против омских компаний

На минувшей неделе совет Евросоюза на шестимесячный срок продлил антироссийские меры, которые были установлены в связи с происходящим на Украине. В ведомстве заявили, что советом было принято решение продлить на полгода ряд экономических ограничений в отношении РФ. Они будут действовать до конца июля текущего года.