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Зеленский ввел санкции против омских компаний

30 января 2023, 04:17
Фото: 1MI
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Украина ввела санкции против 182 химических и транспортных компаний. Среди них ГК «Титан» и «Омск Карбон Могилев».

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января ввел санкции против химических и транспортных компаний из России и Белоруссии, которые коснулись и омских предприятий. В частности, в санкционном списке оказались ГК «Титан» и «Омск Карбон Могилев». Об этом сообщает «Российская газета».

Всего санкции ввели против 182 российских и белорусских юридических лиц. Из-за принятых мер, активы компаний из перечня на территории Украины будут заблокированы, торговые операции с ними приостановлены. Кроме того, исполнение всех финансовых обязательств украинской стороной перед этими юрлицами тоже будет приостановлено.

На минувшей неделе совет Евросоюза на шестимесячный срок продлил антироссийские меры, которые были установлены в связи с происходящим на Украине. В ведомстве заявили, что советом было принято решение продлить на полгода ряд экономических ограничений в отношении РФ. Они будут действовать до конца июля текущего года.

Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
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#Евгений Игишев#Санкции#Владимир Зеленский#ГК Титан#Омск#Омская область
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