Зеленский ввел санкции против омских компаний

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января ввел санкции против химических и транспортных компаний из России и Белоруссии, которые коснулись и омских предприятий. В частности, в санкционном списке оказались ГК «Титан» и «Омск Карбон Могилев». Об этом сообщает «Российская газета».
Всего санкции ввели против 182 российских и белорусских юридических лиц. Из-за принятых мер, активы компаний из перечня на территории Украины будут заблокированы, торговые операции с ними приостановлены. Кроме того, исполнение всех финансовых обязательств украинской стороной перед этими юрлицами тоже будет приостановлено.
На минувшей неделе совет Евросоюза на шестимесячный срок продлил антироссийские меры, которые были установлены в связи с происходящим на Украине. В ведомстве заявили, что советом было принято решение продлить на полгода ряд экономических ограничений в отношении РФ. Они будут действовать до конца июля текущего года.