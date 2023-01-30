Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить омским врачам

30 января 2023, 02:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе.

В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» составила в Омской области 55,3 тысячи рублей. Это третье место по уровню зарплат в Сибири. На первых двух строчках Иркутская область (60,9 тысяч рублей) и Красноярский край (59,2 тысяч рублей). Исследование провел сайт по поиску работы HeadHunter.

Всего зарплата врачей выросла на 2% за прошлый год. Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 1 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.

Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно омским врачам со специализацией офтальмолога — до 300 тысяч на руки. Кроме того, до 200 тысяч рублей  предлагают стоматологу-ортопеду, от 150 тысяч — врачу стоматологу-ортопедуврачу-патологоанатому.

Средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей
Узнать подробнее
Зарплата до 48 тысяч. В омском правительстве массово ищут сотрудников на госслужбу
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Вакансии#Банк вакансий#Зарплаты#Медицина#Омск#Омская область
Подпишитесь
Верблюд-убийца, приговор экс-начальнику УМВД Омска Быкову, пресс-конференция Буркова
Вчера, 08:52
Зеленский ввел санкции против омских компаний
Сегодня, 04:17
«Езжу в ортопедическом кресле». Омич пожаловался на отсутствие стоянки для инвалидов
Вчера, 04:34
Перелистываю эту страницу. Министр образования Омской области рассказала об отставке
Сегодня, 03:32
«Необходимо принять меры». Омичи возмутились закрытию ДК «Шинник»
Вчера, 09:14