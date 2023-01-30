Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить омским врачам

Всего зарплата врачей выросла на 2% за прошлый год. Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 1 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.