Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить омским врачам

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» составила в Омской области 55,3 тысячи рублей. Это третье место по уровню зарплат в Сибири. На первых двух строчках Иркутская область (60,9 тысяч рублей) и Красноярский край (59,2 тысяч рублей). Исследование провел сайт по поиску работы HeadHunter.
Всего зарплата врачей выросла на 2% за прошлый год. Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 1 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.
Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно омским врачам со специализацией офтальмолога — до 300 тысяч на руки. Кроме того, до 200 тысяч рублей предлагают стоматологу-ортопеду, от 150 тысяч — врачу стоматологу-ортопеду, врачу-патологоанатому.