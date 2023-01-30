Загрязнено 200 квадратных метров. В Омской области проверят факт утечки нефти

В Омской области проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как рассказали в МЧС, вечером 27 января в результате разгерметизации трубопровода вытекло 60 кубометров сырой нефти недалеко от деревни Луговая Омского района. Загрязнен участок площадью 200 квадратных метров.