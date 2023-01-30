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Updated Сегодня, 07:27

Загрязнено 200 квадратных метров. В Омской области проверят факт утечки нефти

30 января 2023, 07:27
Фото: 1MI
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Вечером 27 января в результате разгерметизации трубопровода вытекло 60 кубометров сырой нефти недалеко от деревни Луговая Омского района.

В Омской области проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как рассказали в МЧС, вечером 27 января в результате разгерметизации трубопровода вытекло 60 кубометров сырой нефти недалеко от деревни Луговая Омского района. Загрязнен участок площадью 200 квадратных метров.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды. Предварительно установлено, что утечка произошла во время плановых работ.

На данный момент в месте утечки установили заглушку, произвели рекультивацию загрязненного участка, проводятся работы по обезвреживанию загрязненной территории. Чтобы определить размер причиненного вреда, контролирующие органы взяли пробы почвы.

 

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#Евгений Игишев#Авария#Нефть#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Экология#Омск#Омская область
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