Загрязнено 200 квадратных метров. В Омской области проверят факт утечки нефти

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омской области проведут проверку из-за разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как рассказали в МЧС, вечером 27 января в результате разгерметизации трубопровода вытекло 60 кубометров сырой нефти недалеко от деревни Луговая Омского района. Загрязнен участок площадью 200 квадратных метров.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения закона об охране окружающей среды. Предварительно установлено, что утечка произошла во время плановых работ.
На данный момент в месте утечки установили заглушку, произвели рекультивацию загрязненного участка, проводятся работы по обезвреживанию загрязненной территории. Чтобы определить размер причиненного вреда, контролирующие органы взяли пробы почвы.