Все больше жителей Приморского края заболевает COVID-19

Жители получили рекомендацию при первых же симптомах ОРВИ не медлить и обратиться к врачам. Если температура тела ниже 38 градусов, нужно самостоятельно прийти в поликлинику. При большей температуре и затрудненном дыхании надо уже вызывать врача на дом.