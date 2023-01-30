Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Все больше жителей Приморского края заболевает COVID-19

Сегодня, 10:28
У все большего количества жителей Приморского края медики выявляют коронавирус.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональный минздрав, в течение только последних суток было выявлено 84 новых больных.

Поэтому в медучреждениях региона готовятся к любому развитию событий.

Жители получили рекомендацию при первых же симптомах ОРВИ не медлить и обратиться к врачам. Если температура тела ниже 38 градусов, нужно самостоятельно прийти в поликлинику. При большей температуре и затрудненном дыхании надо уже вызывать врача на дом.

Свою положительную роль при борьбе с опасным заболеванием играет и ревакцинация.



Подпишитесь
Инсайд. «Титан-Агро» возглавит фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве
Сегодня, 05:42
Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю
Сегодня, 11:28
Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ
Сегодня, 04:59
Ленинградский мост в Омске с 15 февраля перекроют почти на полтора года
Сегодня, 09:27
Разливом нефти под Омском заинтересовалось министерство региональной безопасности
Сегодня, 10:35
В Омске поддержкой жен мобилизованных займется тренер по бизнесу и фитнесу
Сегодня, 07:28