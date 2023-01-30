Все больше жителей Приморского края заболевает COVID-19

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональный минздрав, в течение только последних суток было выявлено 84 новых больных.
Поэтому в медучреждениях региона готовятся к любому развитию событий.
Жители получили рекомендацию при первых же симптомах ОРВИ не медлить и обратиться к врачам. Если температура тела ниже 38 градусов, нужно самостоятельно прийти в поликлинику. При большей температуре и затрудненном дыхании надо уже вызывать врача на дом.
Свою положительную роль при борьбе с опасным заболеванием играет и ревакцинация.