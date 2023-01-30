Вернуть, как было. Омичку обязали убрать незаконную перегородку в общем тамбуре

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Судебные приставы ГУФССП России по Омской области восстановили права жильцов на пользование общим тамбуром на площадке в подъезде многоквартирного дома, об этом сообщают в ГУ ФССП России по Омской области.
С иском в суд обратились собственники многоквартирного дома на ул. Конева после того, как гражданка распорядилась общим имуществом, тем самым нарушив права остальных собственников. По итогу суд обязал 67-летнюю омичку провести демонтаж незаконно установленной перегородки на территории общего пользования своими силами и за счет собственных средств.
Все работы были проведены в установленные сроки. Отметим, что для должной проверки на место выезжал судебный пристав.