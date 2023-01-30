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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Вернуть, как было. Омичку обязали убрать незаконную перегородку в общем тамбуре

30 января 2023, 12:57
Фото: Город55
Исполнительное производство окончено фактическим.

Судебные приставы ГУФССП России по Омской области восстановили права жильцов на пользование общим тамбуром на площадке в подъезде многоквартирного дома, об этом сообщают в ГУ ФССП России по Омской области.

С иском в суд обратились собственники многоквартирного дома на ул. Конева после того, как гражданка распорядилась общим имуществом, тем самым нарушив права остальных собственников. По итогу суд обязал 67-летнюю омичку провести демонтаж незаконно установленной перегородки на территории общего пользования своими силами и за счет собственных средств.

Все работы были проведены в установленные сроки. Отметим, что для должной проверки на место выезжал судебный пристав.

Омичка подала в суд на соседа, нарушившего ее права
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#Ксения Карагодина#Суд#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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